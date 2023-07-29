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Spor

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, Zinckernagel transferinde son aşamada

Trabzonspor, yıldız oyuncuyla transferine ilişkin yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yıldız ismin kulübüyle görüşmelerini sürdüren bordo mavililer, transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, Zinckernagel transferinde son aşamada
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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Mehmet Can Aydın ve Tochi Chukwuani transferlerini bitiren Trabzonspor, listesindeki yıldız oyuncuyu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Orsic'in sakatlığı sonrası Zinckernagel için temasları hızlandırırken, transferi bitme noktasına getirdi. Olympiakos'un kadro dışı bıraktığı 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız ile uzun süredir temasta olan Bordo Mavililer, oyuncu tarafını ikna etti.

Bonservis pazarlıkları ise kıran kırana devam ediyor. Olympiakos Teknik Direktörü Diego Martinez'in satış listesine koyduğu Zinckernagel konusunda Yunan ekibin eli artık güçlü değil.

Dolayısıyla ilk etapta bekledikleri fiyatta indirime giden Olympiakos, talebini 2 milyon Euro olarak güncelledi. Fırtına ise bu rakamı daha da aşağıya çekmek istiyor.

HEM KANAT HEM ORTA SAHA

Tarafların kısa zamanda orta noktada buluşması beklenirken, Trabzonspor Yönetimi; teknik direktör Bjelica'nın çok istediği Zinckernagel'i bir an önce takıma kazandırmak amacında. Hem orta saha hem de kanatlarda görev yapan Danimarkalı futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Standart Liege'de 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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