İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9758
  • EURO
    6,69
  • ALTIN
    303.226
  • BIST100
    111834
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, süratiyle dikkat çeken sağ kanat Mustapha Bundu için girişimlere başlıyor
Spor

Trabzonspor, süratiyle dikkat çeken sağ kanat Mustapha Bundu için girişimlere başlıyor

Badou Ndiaye transferiyle açılışı yapan Bordo-Mavililer, şimdi de Sierra Leoneli kanat Mustapha Bundu için harekete geçti.

06.01.2020  11:58 - Güncelleme: 06.01.2020  11:58

TRABZONSPOR’DA transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Badou Ndiaye’yi Stoke City’den kiralayarak devre arasının ilk transferini yapan Karadeniz ekibi, şimdi de gözünü Mustapha Bundu’ya çevirdi. Danimarka ekiplerinden Aarhus GF’de forma giyen Sierra Leoneli oyuncu için girişimlerin önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. 22 yaşındaki sağ kanat için kiralama teklifinde bulunulacak. Bordo-Mavililer ayrıca, Todor Nedelev için de pusuda bekliyor. Bulgar oyuncu için temasların devam ettiği gelen bilgiler arasında.

(Akşam)

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

AK Parti’ye geçmek istiyorlar
AK Parti’ye geçmek istiyorlar

AK Parti’ye geçmek istiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.