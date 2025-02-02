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Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA2 Şubat 2025 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Kupası mesaisine başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların pas ve topa sahip olma çalıştığı idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla İskenderunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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