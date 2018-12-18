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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yarın sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kampa girdi.      

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanın bir bölümünü izledi.     

Bu arada, Alp ve yöneticiler, antrenmandan sonra 1461 Trabzon'un Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi ve ardından Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti.     

Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ile görüşen Alp, genç futbolcular ve gelişim antrenörleriyle bir araya geldi.

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