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Spor

Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu karşılama

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Trabzonspor U19 Takımı'na coşkulu karşılama
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UEFA Gençlik Ligi Finali'nin ardından kente gelen takım, Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur duyduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gönül isterdi ki kupa ile gelelim buraya ama böyle oldu. Yine de mutluyuz." dedi.

Takım kaptanı Salih Malkoçoğlu da finale kadar yükselmenin büyük başarı olduğunu belirterek, "Sonu güzel bitebilirdi fakat olmadı. Serüven güzeldi. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kaptanlıktan ziyade takım arkadaşlığı yapmak benim için en iyisi oldu. Onlarla beraber bu serüvende olmak gurur verici. Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi, yanımızda durdular. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  • UEFA Gençlik Ligi
  • Trabzonspor U19
  • karşılama

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