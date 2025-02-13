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Spor

Trabzonspor, ''Üç büyükler''e karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 'Üç büyük' rakibine karşı 468 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Trabzonspor, ''Üç büyükler''e karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
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İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Rakipleri önünde çıktığı son 6 müsabakada 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez dış sahada galibiyet elde edecek hem de İstanbul'dan 468 gün sonra söz konusu rakipleri karşısından 3 puanla dönecek.

Ara transferde kadrosuna Sikan, Zubkov, Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç'ı katan bordo-mavililer, siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maça odaklanmış durumda.

SON 7 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken uzatma dakikalarında yediği gollerle Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 yenildi.

GÜNEŞ İLE 3 MAÇTA GALİBİYET YOK

Trabzonspor, 5. kez takımın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, üç büyük rakibine karşı bu sezon 4. karşılaşmasına çıkacak.

Güneş yönetiminde 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile berabere kalırken Fenerbahçe 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

BEŞİKTAŞ'A SON DEPLASMAN GALİBİYETİ ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında son deplasman galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun 12. haftasında 2-1'lik sonuçla elde etti.

Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken 2023-2024 sezonunda 2-0 mağlup oldu.

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