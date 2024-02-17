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Spor

Trabzonspor üçüncülük için Pendikspor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Trabzonspor üçüncülük için Pendikspor deplasmanında
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan bordo-mavililer, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Pepe ve Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından dün Trabzon'a geldiler.

Bordo-mavililer, bugün hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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