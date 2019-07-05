Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek
UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu. Karar neticesinde Bordo mavili ekip, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.
Trabzonspor'a UEFA'dan son dakika gelen müjdeli haber! UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebileceğine dair ilgili yazıyı kulübe gönderdi. Buna göre; Bordo mavili ekip Avrupa Ligi'ne katılıyor.
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