İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0926
  • EURO
    48,3769
  • ALTIN
    5389.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'ne 2. turda havlu attı
Spor

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'ne 2. turda havlu attı

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz toplam skorda 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'ne 2. turda havlu attı
ABONE OL

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Trabzonspor, konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu.

İlk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan HJK Helsinki, bu sonuçla bir üst tura çıktı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Patryk Gryckiewicz, Dawid Golis, Dawid Blazejczyk

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Alihan Erdoğan, Esat Alkurt, Onuralp Çakıroğlu, Turan Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Yasin Akçay (Dk 69. Murat Mert Lakot), Arda Öztürk, Assan Bojang, Oğuzhan Ertem (Dk. 89 Umut Beşli), Barış Nazlı(Dk. 46 Ekrem Terzi)

HJK Helsinki: Mitja Haapanen, Emil Levealahti, Jere Kari, Valo Konttas (Dk. 77 Samuel Salo), Adam Le Goff-Conan (Dk. 77 Nicklas Kroupkin), Antton Nylund, Art Berisha (Dk. 90+5 Neko Peltola), Aaron Traore, Mustafa Ameen (Dk. 77 Eetu Grönlund), Ilmo Toivonen, Toivo Mero

Goller: Dk. 58 Toivo Mero (HJK Helsinki)

Kırmızı kart: Dk. 61 Onuralp Çakıroğu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Esat Alkurt, Dk. 90 Umut Beşli ve Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 82 Traore, 90+6 Kari (HJK Helsinki)

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.