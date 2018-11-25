Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan U21 karşılaşmasında olay çıktı
Trabzonspor U21 - Fenerbahçe U21 maçı sırasında kaçan penaltı sonrası, bordo mavili taraftarlar Fenerbahçeli genç kaleciye sevincinden ötürü tepki gösterdi. Artan tansiyon sonrası maçın 90+3. dakikasında iki takım futbolcuları yumruk yumruğa birbirine girdi.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde U21 takımları arasında oynandı.
Mücadelenin 53. dakikadasında Trabzonspor bir penaltı kazandı. Trabzonspor'dan Kerem Baykuş penaltı atışını kullandı ancak yandan auta attı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, top auta gittikten sonra kale arkasına doğru dönerek sevinç gösterisinde bulundu.
Bu sevinç üzerine Trabzonsporlu taraftarlar, büyük tepki göstermeye başladı. Sahaya yabancı madde atılmaya başlandı ve tepkiler durmadı.
2 dakika süren tepkilerden sonra Trabzonsporlu genç futbolcular tarafından seyirciler sakinleştirildi.
MAÇ SONUNDA FUTBOLCULAR YUMRUK YUMRUĞA!
0-0 biten maçın sonunda da Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine girdi. Yumruk yumruğa yaşanan kavga sonucunda Trabzonspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2 futbolcu kırmızı kart gördü.
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