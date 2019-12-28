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Spor

Trabzonspor ve Kayserispor arasında zorlu randevu

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.

28.12.2019  14:16 - Güncelleme: 28.12.2019  14:17
Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
 
Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.
 
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
 
Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin, Emre Demir, Adryan, Ziya Alkurt, Kravets

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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