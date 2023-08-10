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Spor

Trabzonspor, Vitor Tormena için devrede

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın stoper bölgesine takviye istemesi sonrası harekete geçen Trabzonspor, Vitor Tormena'yı listesine aldı ve Braga ile resmi temaslara başladı.

Fanatik10 Ağustos 2023 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Trabzonspor, Vitor Tormena için devrede
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Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica stoper bölgesine 1 takviye daha isterken, gündemdeki öncelikli isim Vitor Tormena...

Kısa süre önce oyuncu için Braga ile resmi temaslara başlayan Bordo-Mavililer, 1 yıl kontratı kalan Brezilyalı savunmacıyı hızlıca kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yıl Braga'da 40 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, bu sezon ise Portekiz ekibinde gözden düştü

Bjelica'nın onay verdiği 27 yaşındaki Tormena, geçen sezon Portekiz ekibinde tüm kulvarlarda 40 maça çıkmıştı. 1.92 boyundaki başarılı stoper bu sezon ise Braga'da ana planda düşünülen bir oyuncu değil.

Bordo-Mavili yönetim, uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmek amacında.

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