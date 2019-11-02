Trabzonspor yeni bir seri peşinde

STAR

3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Medipol Başakşehir beraberliği ile son bulan (2-2) Trabzonspor, ligde hocası olmayan 15. sıradaki Göztepe ile bugün Medical Park Stadı’nda puan mücadelesi yapacak. 17.30’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek, beIN Sports 1 naklen verecek. Bordo-Mavililer bu karşılaşmayı kazanarak hem zirveyi takip etmeyi hem de yeni bir seri başlatmayı istiyor. Trabzonspor ile Göztepe bugün 23. defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 22 maçta ev sahibinin galibiyetlerde 9/4 üstünlüğü bulunuyor. İki takım 6 kez de berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil, Jerome