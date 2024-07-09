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Spor

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'da sürdürüyor.

AA9 Temmuz 2024 Salı 15:01 - Güncelleme:
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da devam ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

İLK MAÇI YARIN

Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.

Bordo-mavililer, TSİ 19.30'da kamp yaptığı otelin sahasında Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile karşılaşacak.

UĞURCAN, TRABZON'DA KATILACAK

Trabzonspor'un milli oyuncusu Uğurcan Çakır, kampta yer almayacak.

Milli oyunculardan Denis Draguş'un 12 Temmuz'da Macaristan kampına dahil olacağı belirtilirken kaptan Uğurcan, Tomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım'ın Trabzon'da takıma katılacağı aktarıldı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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