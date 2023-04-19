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Spor

Trabzonspor yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile gerçekleştirdi.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Trabzonspor yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica'nın, takımın bugünkü çalışmasında yer aldığı belirtildi.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu'nun, Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştığı kaydedildi.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

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