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Spor

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleşti

Trabzonspor'un hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

3 Aralık 2024 Salı 18:59 - Güncelleme:
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleşti
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Trabzonspor'un hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Ertuğrul Doğan: Başkan

Zeyyat Kafkas: Asbaşkan

Serkan Kılıç: Başkan yardımcısı sponsorluk ve iş geliştirme sorumlusu

Nevzat Kaya: Başkan yardımcısı dış ilişkiler ve yatırım sorumlusu

Taner Fikret Saral: Başkan yardımcısı yatırım ve proje sorumlusu

Kemal Ertürk: Başkan yardımcısı hukuk işleri sorumlusu

Sami Karaman: Genel sekreter

Derviş Köz: Genel sayman

Ali Haydar Gedikli: Başkan yardımcısı

Murat İskender: Başkan yardımcısı

Birhan Emre Yazıcı: Başkan yardımcısı

İbrahim Şahinkaya: Başkan yardımcısı

Coşkun Öztürk: Tesisler ve inşaatlar sorumlusu

Gözde Atasoy: Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu

Semih Hekimoğlu: Amatör branşlar sorumlusu

Hüseyin Ekşi: İdari işler sorumlusu

Ali Beyazlı: U19 takım sorumlusu

Fatih Solak: TS Club sorumlusu

İmdat Yılmaz: TS Club yurt dışı tanıtım pazarlama

Serkan Neşat Soylu: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler

Rıfat Çebi: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler

Mustafa Cem Aşık: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler

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