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Spor

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor Yönetimi, yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi.

04.01.2020  18:06 - Güncelleme: 04.01.2020  18:06

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle yemek organizasyonunda buluştu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki restoranda gerçekleşen programda, Ağaoğlu, teknik direktör Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

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