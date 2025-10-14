Trabzonspor yükselişini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Zecorner Kayserispor'u mağlup ederek milli maç arasına moralli girdi. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, 2'de 2 yaparak girdiği ara dönüşündeki ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Karadeniz derbisinden sonra evinde İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Bordo mavililer, bu iki önemli maçtan 6 puan çıkararak, Galatasaray mücadelesine moralli çıkmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, ligde 19 maçta 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu mağlubiyetler Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı geldi. Karadeniz ekibi, bu sezon da tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Trabzonspor, sarı kırmızılılar karşısında büyük maçlardaki kötü serisine de son vermeyi hedefliyor.

48 yaşındaki teknik adam, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçlarını kayıpsız geçerek, Galatasaray'a karşı hazır bir Trabzonspor oluşturmayı planlıyor.