Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, yıldız futbolcu Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yusuf Sarı’nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat olan oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz” dedi.
Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Yusuf Sarı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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