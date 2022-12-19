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Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü evinde Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavili oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Visca ile izinli Uğurcan Çakır ve gribal enfeksiyon olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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