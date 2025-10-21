İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Trabzonspor zirveye yerleşti! Ligin en çok kafa golü atan takımı

Bu sezon atılan 15 golün 6'sını kafa vuruşlarından bulan Trabzonspor, bu alanda ligin en iyisi oldu. İşte detaylar...

21 Ekim 2025 Salı 09:21
Trabzonspor zirveye yerleşti! Ligin en çok kafa golü atan takımı
ABONE OL

Bordo-Mavililer kafa gollerinde Süper Lig'in en başarılısı oldu. Trabzonspor, attığı 6 kafa golüyle bu alanda zirvede yer aldı ve 20 puanla ikincilik konumunu sağlamlaştırdı. Şimdiye dek 15 gol kaydeden Karadeniz ekibi, bunların 6'sını kafa vuruşlarından kaydetti. Trabzonspor'u 4 kafa golüyle Konyaspor takip etti. 2 metrelik golcü Paul Onuachu'nun yeniden Bordo-Mavili takıma dönmesi hava yollarında büyük bir üstünlük kattı. Öte yandan yeni golcü Felipe Augusto'nun da uyum sorununu aşıp son 3 haftada ağları sallaması Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü.

