Bordo-Mavililer kafa gollerinde Süper Lig'in en başarılısı oldu. Trabzonspor, attığı 6 kafa golüyle bu alanda zirvede yer aldı ve 20 puanla ikincilik konumunu sağlamlaştırdı. Şimdiye dek 15 gol kaydeden Karadeniz ekibi, bunların 6'sını kafa vuruşlarından kaydetti. Trabzonspor'u 4 kafa golüyle Konyaspor takip etti. 2 metrelik golcü Paul Onuachu'nun yeniden Bordo-Mavili takıma dönmesi hava yollarında büyük bir üstünlük kattı. Öte yandan yeni golcü Felipe Augusto'nun da uyum sorununu aşıp son 3 haftada ağları sallaması Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü.