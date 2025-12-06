İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

6 Aralık 2025 Cumartesi 10:12
Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.

