Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'a Hollanda'nın Ajax takımı talip oldu. De Telegraaf Gazetesi'nin haberine göre; bordo mavili takımın 19 yaşındaki stoperi bir süredir Ajax'ın transfer listesindeydi. Hollanda takımının defans oyuncusu Perr Schuurs'un İtalya'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Ajax, bu futbolcunun boşluğunu Ahmetcan ile dolduracak.

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AJAX'TAN AHMETCAN KAPLAN'A 10 MİLYON AVRO

Haberde, genç stoperin bordo mavili takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatılırken, Ajax'ın bu transferi 10 milyon avro bonservis bedeliyle bitirebileceği belirtildi.

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AJAX SCHUURS'U SATIP, AHMETCAN'I ALACAK

Perr Schuurs'un İtalya'ya transferi resmileştikten sonra Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. Torino, Ajax'a Hollandalı stoper için 9 milyon avro bonservis bedeli ve 3 milyon avro bonus teklif etti. Ayrıca Bologna ve bir başka İtalyan takımının daha Schuurs'u istediği belirtiliyor.

Star Gazetesi