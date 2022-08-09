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Spor

Trabzonspor'a 10 milyon avroluk piyango! Ahmetcan Kaplan'ı Ajax istiyor...

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için Hollanda devi Ajax'ın 10 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Star Gazetesi9 Ağustos 2022 Salı 17:58 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'a Hollanda'nın Ajax takımı talip oldu. De Telegraaf Gazetesi'nin haberine göre; bordo mavili takımın 19 yaşındaki stoperi bir süredir Ajax'ın transfer listesindeydi. Hollanda takımının defans oyuncusu Perr Schuurs'un İtalya'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Ajax, bu futbolcunun boşluğunu Ahmetcan ile dolduracak.

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AJAX'TAN AHMETCAN KAPLAN'A 10 MİLYON AVRO

Haberde, genç stoperin bordo mavili takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatılırken, Ajax'ın bu transferi 10 milyon avro bonservis bedeliyle bitirebileceği belirtildi.

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AJAX SCHUURS'U SATIP, AHMETCAN'I ALACAK

Perr Schuurs'un İtalya'ya transferi resmileştikten sonra Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor. Torino, Ajax'a Hollandalı stoper için 9 milyon avro bonservis bedeli ve 3 milyon avro bonus teklif etti. Ayrıca Bologna ve bir başka İtalyan takımının daha Schuurs'u istediği belirtiliyor.

Star Gazetesi

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