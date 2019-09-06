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Trabzonspor'a 196 milyonluk dev gelir

Trabzon bu sezon gelirleriyle kulüp rekoru kırdı. Yusuf Yazıcı'nın satışıyla 110 milyon TL kazanan Fırtına, VESTEL ile yaptığı anlaşmasıyla 40 milyon lira kazandı.

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3 AYLIK SATIŞTAN 34 MİLYON
 
Trabzon kombine satışından 12 milyon, 3 aylık forma satışından ise 34 milyon lirayı kasasına koydu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
 
PROJELERİMİZ SÜRECEK
 
Doğan, "Toplam da şu ana kadar 196 Milyon TL'lik bir gelirden bahsediyoruz. Önemli bir ilke imza attık. Projelerimiz sürecek" dedi.
 
ÜNAL KARAMAN'DAN GENÇLERE MARKAJ!
 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli maç arasında yeni transferler Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Donis Avdijaj ve Ahmet Canbaz ile özel olarak ilgilenecek.
 
SON 3 SEZONUN EN İYİ BAŞLANGICI
 
Yeni sezona zorlu fikst üre rağmen süper başlayan Trabzonspor, Süper Lig'de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bordo-Mavililer bu sezonda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile berabere kalırken Yeni Malatya'yı mağlup etti ve 5 puan topladı. Fırtına, 2018-19 ve 2017- 18 sezonlarında 4 puan toplamıştı.
 
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