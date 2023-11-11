İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a Abdullah Avcı etkisi! Tek hedefi kazanmak
Spor

Trabzonspor'a Abdullah Avcı etkisi! Tek hedefi kazanmak

Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin ardından Trabzonspor ile birlikte güzel bir uyum yakaladı. Maç fazlasıyla ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi sahaya olumlu yansıdı. İşte detaylar...

Fanatik11 Kasım 2023 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Abdullah Avcı etkisi! Tek hedefi kazanmak
ABONE OL

Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlarken, 10 Kasım da unutulmadı. Papara Park'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde Atatürk'ün sözlerine yer verirken, kulüp de bir görsel hazırladı. Bu arada Bordo-Mavililer, bir hafta önce derbide Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşmış ve tarihi bir zaferin altına imza atmıştı. Alınan müthiş galibiyet sonrasında hem camia hem de taraftarlar havaya girmişti. Fakat dün oynanan Konyaspor mücadelesinde 40 bin kapasiteli Papara Park'ta tribünlerin yarısı boş kaldı. Alınan derbi zaferine rağmen stadyumdaki büyük boşluklar gözlerden kaçmadı.

HÜCUMA ZENGİNLİK GETİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Fenerbahçe 11'ini bozmadı. Sadece kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Stryger Larsen'e sol bekte formayı verdi. İlk devrede istediği oyunu ortaya koyamayan Fırtına, ikinci devrede açıldı. Avcı'nın, Bakasetas hamlesi hücuma zenginlik kazandırırken, Karadeniz devi de bir kez daha galibiyete ulaşmayı başardı.

PEPE ISINMAYA BAŞLADI

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Nicolas Pepe, ilk olarak Alanyaspor'a karşı 7, Karagümrük'e karşı ise 22 dakika forma giydi. Yıldız kanat oyuncusu, geçen hafta ilk kez Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıktı. Sarı lacivertli ekibe karşı bir gol atıp, galibiyetin mimarlarından olan 28 yaşındaki futbolcu, dün de Konyaspor karşısında bordo mavili formayı sırtına geçirdi. Skor katkısı yapamayan Fildişili futbolcu, her şeye rağmen sahadaki enerjisi ile alkış aldı. İlk golde pozisyonu hazırlayan Pepe, ikinci devrede de etkili futbolunu sürdürürken, 90 dakika sahada kaldı.

SERİ 22 MAÇA ÇIKTI

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmemişti. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 21 lig maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Başarılı hoca, Konyaspor mücadelesine de mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Derbi zaferiyle havaya giren camiada Avcı'nın hedefi, yeşil beyazlı ekibi bir kez daha devirmekti. Tecrübeli hoca amacına ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.