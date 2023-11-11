Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlarken, 10 Kasım da unutulmadı. Papara Park'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde Atatürk'ün sözlerine yer verirken, kulüp de bir görsel hazırladı. Bu arada Bordo-Mavililer, bir hafta önce derbide Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşmış ve tarihi bir zaferin altına imza atmıştı. Alınan müthiş galibiyet sonrasında hem camia hem de taraftarlar havaya girmişti. Fakat dün oynanan Konyaspor mücadelesinde 40 bin kapasiteli Papara Park'ta tribünlerin yarısı boş kaldı. Alınan derbi zaferine rağmen stadyumdaki büyük boşluklar gözlerden kaçmadı.

HÜCUMA ZENGİNLİK GETİRDİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Fenerbahçe 11'ini bozmadı. Sadece kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Stryger Larsen'e sol bekte formayı verdi. İlk devrede istediği oyunu ortaya koyamayan Fırtına, ikinci devrede açıldı. Avcı'nın, Bakasetas hamlesi hücuma zenginlik kazandırırken, Karadeniz devi de bir kez daha galibiyete ulaşmayı başardı.

PEPE ISINMAYA BAŞLADI



Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Nicolas Pepe, ilk olarak Alanyaspor'a karşı 7, Karagümrük'e karşı ise 22 dakika forma giydi. Yıldız kanat oyuncusu, geçen hafta ilk kez Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıktı. Sarı lacivertli ekibe karşı bir gol atıp, galibiyetin mimarlarından olan 28 yaşındaki futbolcu, dün de Konyaspor karşısında bordo mavili formayı sırtına geçirdi. Skor katkısı yapamayan Fildişili futbolcu, her şeye rağmen sahadaki enerjisi ile alkış aldı. İlk golde pozisyonu hazırlayan Pepe, ikinci devrede de etkili futbolunu sürdürürken, 90 dakika sahada kaldı.

SERİ 22 MAÇA ÇIKTI



Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmemişti. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 21 lig maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Başarılı hoca, Konyaspor mücadelesine de mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Derbi zaferiyle havaya giren camiada Avcı'nın hedefi, yeşil beyazlı ekibi bir kez daha devirmekti. Tecrübeli hoca amacına ulaştı.