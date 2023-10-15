Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden takımın başına getirdiği eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçmeyi hedefliyor. Deneyimli çalıştırıcı, yeniden çıkışı yakalamak adına ilk dokunuşlarının planını hazırlamış durumda.

YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYOR

Bjelica'nın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Abdullah Avcı, özellikle deplasmandaki kötü gidişatı değiştirmek ve oyun anlamındaki eksikleri gidermek adına yoğun çalışma içerisinde. Ekibiyle ilk antrenmanına perşembe akşamı çıkan Avcı, kısa zamanda bazı dokunuşlar yapmaya hazırlanıyor.

Ligde geride kalan 8 haftalık periyotta 3'er kez ilk 11'de şans bulan Trezeguet ile Denswil'i, Alanyaspor maçında sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcının, sonraki süreçte de sol kanatta ve stoperde öncelikli tercihi bu iki isim olacak. Sağ bekte Mehmet Can, solda Eren Elmalı üzerinden devam etmeyi planlayan Avcı'nın orta alanda nasıl bir değişim yaratacağı merak ediliyor.

BERAT BİR ADIM ÖNDE

Şampiyon hocanın, Batista Mendy'nin performansını çok beğendiği öğrenilirken, yanında Berat Özdemir'i kullanması muhtemel. Diğer ihtimaller, Abdülkadir Ömür, Umut Güneş ve Kourbelis. Avcı, Bakasetas'ı ise 10 numaraya çekecek. Oyun sistemini de 4-3-3'ten, 4-2-3-1 olarak güncelleyecek. Böylelikle Yunan yıldızın hücum verimi daha da artırılacak.

DENSWIL VE BANIYA

Ön tarafta Onuachu'nun pivot özelliğini daha iyi kullanmak isteyen Abdullah Avcı, yıldız forvetin arkasında Trezeguet-Bakasetas-Visca üçlüsünü oynatacak. Orta alanda Mendy'nin yeri garanti, diğer isim noktasında hem maça hem de performansa göre karar verilebilir. Savunmada ise Denswil'in yanında Baniya bir adım önde.