İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a Alanya'da coşkulu karşılama
Spor

Trabzonspor'a Alanya'da coşkulu karşılama

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Alanya'ya geldi. Bordo-mavili takımı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:56
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Trabzonspor taraftarı da takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayarak şampiyon tezahüratında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.