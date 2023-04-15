Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi 4 isimden kötü haber

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen bordo-mavililer, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan Karadeniz ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor.

Bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARINDAN 5 PUAN ALDI



Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı 4 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik yaşadı.

Karadeniz ekibi Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup ederek tek galibiyetini elde etti. Beşiktaş ile deplasmanda 2-2, evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takıma İstanbul'da 2-1 yenildi.

GOL GÜVENCESİ GOMEZ



Uruguaylı golcü Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla oynadığı 3 büyük karşılaşmada da fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili takıma geç transfer olmasından dolayı ligin 4. haftasında golsüz biten Galatasaray maçında yer almayan Gomez, İstanbul'da ligin 10. haftasında 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmasında takımının bir golüne imza attı.

Ligin 15. haftasında Trabzon'da 2-0'lık Fenerbahçe maçında 1 gol atan forvet oyuncusu, İstanbul'da bordo-mavili takımın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray müsabakasında da takımının golünü kaydetti.

EKSİK OYUNCULAR



Trabzonspor'da karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

