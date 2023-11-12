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Spor

Trabzonspor'a değişim iyi geldi! Fırtına, Abdullah Avcı ile yükselişe geçti

Trabzonspor'u ligin 9. haftasında devralan teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili ekibe iyi geldi. Karadeniz ekibi, deneyimli hocanın takımın başına geçmesiyle birlikte istikrarı yakaladı ve yükselişe geçti. İşte detaylar...

AA12 Kasım 2023 Pazar 11:41 - Güncelleme:
Trabzonspor'a değişim iyi geldi! Fırtına, Abdullah Avcı ile yükselişe geçti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Abdullah Avcı ile 4 maçlık dönemde 2,5 puan ortalamasına ulaştı.

İSTİKRAR YAKALANDI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken Abdullah Avcı ile 4 maç art arda puan çıkararak istikrar yakaladı.

KALESİNİ KAPADI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile kalesinde güven verdi.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 maçta 11 gol kalesinde görürken maç başına 1,37 gol yedi. Karadeniz ekibi Avcı ile 4 maçta sadece 3 gol yerken maç başına 0,75 gole düştü.

İLK BAŞLANGICINI GERİDE BIRAKTI

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bıraktı.

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