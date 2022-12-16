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Spor

Trabzonspor'a Denswil'den kötü haber!

Trabzonspor, tecrübeli savunma oyuncusu Stefano Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissetiğini açıkladı.

AA16 Aralık 2022 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Denswil'den kötü haber!
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Trabzonspor'da Futbol A Takım doktoru Halil Polat, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Denswil'in dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Polat, "Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Stefano Denswil 2021 yılında Trabzonspor'a katılmış ve bordo-mavili forma ile 1 şampiyonluk yaşamıştı.

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