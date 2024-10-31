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Spor

Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması geldi. Bordo mavili ekip, sezon başı takıma katılan savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

31 Ekim 2024 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! Resmi açıklama geldi
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Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavili kulüp, savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

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