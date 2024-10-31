Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavili kulüp, savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İşte o açıklama;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.