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Spor

Trabzonspor'a Diabate'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Fousseni Diabate'nin 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını bildirdi.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:06
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneğine kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500 bin avroluk kısmının Trabzonspor Kulübü tarafından ödeneceği de kaydedildi.

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