Trabzonspor'a Djaniny Semedo müjdesi

9 Aralık 2021 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:30

Sakatlığını tamamen atlatan Djaniny Semedo, Antalyaspor maçında 11'deki yerine dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bandajla çalışmalara katılan Cornelius'un yerine Djaniny ile cumartesi günü başlaması bekleniyor. Orta sahada ise müthiş rekabet yaşanıyor. Sol bekte de Dorukhan'ın durumuna göre Trondsen ile Peres'ten biri tercih edilecek.

CORNELİUS İDMANA ÇIKTI

Adana Demirspor maçında rakibiyle kafa kafaya çarpışan ve yaşadığı sarsıntı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cornelius, dünkü antrenmanda yer aldı. Alnına 8 dikiş atılan Danimarkalı forvet, bandajla idmana çıktı. Başarılı futbolcunun, cumartesi günkü Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacağı ve kendisini iyi hissettiği belirtildi.

3 YILDIZA ÖNLEM

Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'da, 3 yıldız isim antrenmana çıkmadı. Kas yorgunluğu bulunan Abdülkadir Ömür ile Vitor Hugo'nun yanı sıra Dorukhan da yorgunluk sebebiyle dinlendirildi. Bu oyuncuların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Trondsen ise idmana katıldı. Erceile Hüseyin'in de tedavisi devam etti.