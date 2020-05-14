İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9669
  • EURO
    7,5214
  • ALTIN
    384.376
  • BIST100
    99051.6
Spor

Trabzonspor'a durmak yok!

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen koronavirüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:52
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AHMET NUR ÇEBİ’YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda Beşkitaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

Bayburt'ta yeni endemik bir bitki keşfedildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.