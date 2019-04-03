Trabzonspor'a Ekuban piyangosu

Trabzonspor'un sezon başında Leeds United'tan kiraladığı Caleb Ekuban'ın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. İtalyan asıllı olan Ganalı forvete Çizme kulüpleri büyük ilgi gösteriyor.

2-3 KULÜP TAKİPTE

Alınan bilgilere göre İtalyan kulüpleri, Ekuban'ı bir süredir canlı olarak izlettiriyor. Çizme basını 2-3 kulübün yakın takipte olduğunu ve sezon sonunda transfer teklifi yapılacağını yazıyor.

FİYATI 10 MİLYON EURO

Trabzonspor, Haziran ayı başında 1 milyon Euro ödeyip Ekuban'ın bonservisini alacak. Yönetim, Ganalı yıldızın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi.

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