Trabzonspor'a gelmesi beklenirken, Steven Gerrard'ın yeni adresi...

Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında gösterilen ve bordo mavili kulübün asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan ile görüştüğü iddia edilen Steven Gerrard'ın başka taliplerinin de olduğu ortaya çıktı.

STEVEN GERRARD İÇİN İNGİLTERE U21 İDDİASI

İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Lee Carsley, bu yaz yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra geleceğini gözden geçirmeye hazırlanıyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Steven Gerrard'ı görevlendirebileceği iddia edildi.

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İKİ ADAY DAHA VAR

Eski milli futbolcuları kendi çatısı altında bulundurmayı amaçlayan İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu koltuk için diğer adayları ise Frank Lampard ve Scott Parker... 3 teknik adam da şu anda boşta ve Carsley'in gelecek yaz ayrılması durumunda İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın yeni patronu olabilir.

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LEE CARSLEY'İN HEDEFİ KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Lee Carsley kulüp takımı çalıştırmayı düşündüğü için U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra milli takımdaki görevinden ayrılmayı planlıyor.

Star Gazetesi