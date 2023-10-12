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Spor

Trabzonspor'a geri döndü! İkinci Abdullah Avcı dönemi başladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Bordo mavili ekip deneyimli çalıştırcı ile ikinci dönemini yaşayacak. İşte detaylar....

AA12 Ekim 2023 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Trabzonspor'a geri döndü! İkinci Abdullah Avcı dönemi başladı
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Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

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