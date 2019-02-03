15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'a Jose Sosa'dan müjdeli haber

Trabzonspor'a Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'dan sevindirici haber geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'a Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'dan sevindirici haber geldi. Yaşanan sakatlıklar sonrası adeta revire dönen bordo-mavililerde Sosa'nın topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
 
Sosa'nın durumu Ünal Karaman'ı sevindirdi
 
Takım kaptanı Sosa'nın bir an önce sahalara dönmek için gösterdiği gayret ve oynama isteği teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda Arjantinli oyuncunun topla birlikte çalışmalara başladığı görülüyor. Trabzonspor, Ümraniyespor maçını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sosa'nın Galatasaray maçına kadar hazır hale gelebileceği belirtiliyor.
 

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

Trump'ı seçim kampanyasında kullandılar

Trump'ı seçim kampanyasında kullandılar

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü: Rekor ceza geldi

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü: Rekor ceza geldi
 

POPÜLER HABERLER

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA