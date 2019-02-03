Trabzonspor'a Jose Sosa'dan müjdeli haber

Trabzonspor'a Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'dan sevindirici haber geldi. Yaşanan sakatlıklar sonrası adeta revire dönen bordo-mavililerde Sosa'nın topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sosa'nın durumu Ünal Karaman'ı sevindirdi

Takım kaptanı Sosa'nın bir an önce sahalara dönmek için gösterdiği gayret ve oynama isteği teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda Arjantinli oyuncunun topla birlikte çalışmalara başladığı görülüyor. Trabzonspor, Ümraniyespor maçını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sosa'nın Galatasaray maçına kadar hazır hale gelebileceği belirtiliyor.