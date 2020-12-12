Trabzonspor'a Kayseri çelmesi!

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:08

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı.

KAYSERİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

3. dakikada Kayserispor'da Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

7. dakikada Pedro Henrique sol çaprazdan Trabzonspor ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top, kaleci Uğurcan'da kaldı.

11. dakikada Trabzonspor'da Joao Pereira, Pedro Henrique'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



12. dakikada Manuel Fernandes'in Trabzonspor ceza sahası ön çizgisinin 1 metre gerisinden, sol çaprazdan kullandığı frikikte kaleci Uğurcan sağına gelen top çeldi.

13. dakika Trabzonspor'da Baker'in soldan kullandığı kornerde, Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Trabzonspor'da Bilal'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Ekuban kafayı vurdu, şutu kaleci Doğan'da kaldı.

23. dakikada Aaron Lenon sağ çaprazdan Trabzonspor ceza sahasına girdi ve top ortaya çevirdi ancak kimse dokunamadı.

25. dakikada Aziz Behich sol çaprazdan Trabzonspor ceza sahasına girdi ve sert bir şut çıkardı ancak yandan dışarı gitti.

26. dakikada Abdülkadir Parmak'ın Kayserispor ceza yayının bir metre gerisinden şutu üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Manuel Fernandes, soldan Trabzonspor ceza sahasına girdi ve yerde kale sahasına doğru topu gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

44. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde Sapunaru şutunu çekti ancak Marlon topu çizgiden çıkardı.

- İlk yarı 0-0 sona erdi...

2. YARI

46. dakikada Trabzonspor'da Pereira ve Diabate'nin yerine Serkan Asan ve Afobe girdi.

52. dakikada Kayserispor ceza yayında topla buluşan Baker'ın plase vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

53. dakikada Lenon sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı ancak Edgar topu kafayla uzaklaştırdı.

55. dakikada Attamah'ın Trabzospor ceza yayından şutunda top yandan dışarı çıkıyor.

56. dakikada Trabzonspor'da Bilal Başaçıkoğlu, Miguel Lopes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

62. dakikada Kayserispor'da Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

64. dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

66. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Doğan'da kaldı.

67. dakikada Trabzonspor'dan Bilal'in yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

67. dakikada Kayserispor'da İlhan ve Fernandes çıktı, Muğdat ve Hasan Hüseyin girdi.

83. dakikada Kayserispor'da Hasan Hüseyin'in ceza sahasının solundan çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

87. dakikada Kayserispor'da Pedro Henrique'nin yerine Alibec oyuna girdi.

90. dakikada maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

90+3. dakikada Baker'ın uzaktan şutunda top auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Bilal Gölen xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Fernandes x (Hasan Hüseyin dk. 68 xx), Attamah xx, Lennon xx, Kvrzic x, Henrique xx (Alibec dk. 88 ?), İlhan Parlak x (Muğdat dk. 68 x)

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira x (Serkan dk. 46 xx), Le xx, Hugo xx, Marlon x, Abdulkadir Parmak x, Baker x, Diabate x (Afobe dk. 46 xx), Abdulkadir Ömür x, Bilal x (Yusuf dk. 68 x), Ekuban xx

Sarı kartlar: Pereira, Bilal, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)