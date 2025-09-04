İSTANBUL 30°C / 22°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Trabzonspor'a kötü haber! Ismael Bennacer teklifi reddetti
Spor

Trabzonspor'a kötü haber! Ismael Bennacer teklifi reddetti

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekibin kadrosuna katmak istediği Milan forması giyen Ismael Bennacer'dan teklife cevap geldi. 27 yaşındaki deneyimli futbolcu Trabzonspor'un teklifini reddetti. İşte detaylar...

4 Eylül 2025 Perşembe 09:57
Trabzonspor'a kötü haber! Ismael Bennacer teklifi reddetti
Sezona etkili bir başlangıç yapan Trabzonspor, orta saha takviyesi gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavililer, transfer listesinin başında yer alan Milan'ın Cezayirli yıldızından henüz olumlu bir geri dönüş alamadı.

BENNACER SICAK BAKMIYOR

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre, Milano ekibinin orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddediyor.

MASADA HALA TEKLİF VAR

Haberde, Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayamadığı, ancak masada hala teklif olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Milan formasıyla 178 resmi maça çıkan Bennacer, 8 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.

