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Spor

Trabzonspor'dan kötü haber! Mislav Orsic'in sakatlığı hakkında resmi açıklama geldi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Hırvat oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan kötü haber! Mislav Orsic'in sakatlığı hakkında resmi açıklama geldi
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Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic'ten Bordo-Mavili ekibe kötü haber geldi.

Slovenya'da devam eden hazırlık kampının önceki gün yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, şanssız bir sakatlık yaşadı. Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Orsic acı ile yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

AMELİYAT EDİLECEK

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

2.4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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