Trabzonspor'a Makedon orta saha! Menajeri resmen açıkladı

Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer dönemi için takviye işaretinde bulunmasının ardından, birçok oyuncunun ismi de bordo-mavililer ile anılmaya başladı.

VERİLEN RAPORLAR OLUMLU YÖNDE

Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha arayışı içerisinde olunması sebebiyle Malmö ile sözleşmesi 31 Aralık'ta kontratı bitecek Makedon futbolcu Erdal Rakip, kulübe önerildi. Geçen sezon Malmö formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun, bu önerinin ardından kulüp yetkilileri tarafından da takip edildiği ve hakkında olumlu raporlar yer aldığı belirtildi.

MENAJER DOĞRULADI!

Oyuncunun menajeri de Türkiye'den birçok takımla görüştüklerini doğrulayarak, takımlar arasında Trabzonspor'un adının geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Malmö taraftarları ise Erdal Rakip'in ayrılmasını istemiyor.