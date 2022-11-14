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Spor

Trabzonspor'a Makedon orta saha! Menajeri resmen açıkladı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncu arayışına başladı. Marek Hamsik'in yerine bir oyuncu bakan bordo mavililere menajerler aracılığı ile Erdal Rakip önerildi.

Fanatik14 Kasım 2022 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Makedon orta saha! Menajeri resmen açıkladı
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Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer dönemi için takviye işaretinde bulunmasının ardından, birçok oyuncunun ismi de bordo-mavililer ile anılmaya başladı.

VERİLEN RAPORLAR OLUMLU YÖNDE

Hamsik ile rekabet edebilecek bir orta saha arayışı içerisinde olunması sebebiyle Malmö ile sözleşmesi 31 Aralık'ta kontratı bitecek Makedon futbolcu Erdal Rakip, kulübe önerildi. Geçen sezon Malmö formasıyla 35 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun, bu önerinin ardından kulüp yetkilileri tarafından da takip edildiği ve hakkında olumlu raporlar yer aldığı belirtildi.

MENAJER DOĞRULADI!

Oyuncunun menajeri de Türkiye'den birçok takımla görüştüklerini doğrulayarak, takımlar arasında Trabzonspor'un adının geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Malmö taraftarları ise Erdal Rakip'in ayrılmasını istemiyor.

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