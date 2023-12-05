Trabzonspor'a milli ara yaramadı!

Milli ara dönüşü çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Trabzonspor, oyun olarak da geriye gitti.

Abdullah Avcı ikinci dönemine 4 karşılaşmada topladığı 10 puanla başlarken, Trabzonspor Milli Takım arasına oldukça moralli girmişti. Liderle farkı 9'a indiren Bordo-Mavililer'de tek hedef; devre arasına kadarki 6 maçlık periyotta seri yakalamak ve zirve yarışında iyice iddialı duruma gelmekti. Ancak hesaplar tutmadı.

2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Sivasspor deplasmanında 1 puanı zor kurtaran Fırtına, önceki gün de taraftarı önünde Kayserispor'a yenildi. Milli ara sonrası çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Bordo-Mavililer, oyun olarak da geriye gitti. Kayseri karşısında kaleye tek isabetli şut atabilen Trabzonspor'da, yıldızların performansı bile vasattı. Üst üste 2 maçta yaşanan şok kayıpların ardından zirveyle puan farkı 14'e çıktı.