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Trabzonspor'a Obi Mikel şoku! Sözleşmesinin feshedilmesini talep etti

Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Obi Mikel'in eşi Olga Diyachenko şehri terk etti. Mikel yönetimden sözleşmesinin feshini talep etti!

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Trabzonspor'da deprem!... Obi Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko çocuklarını da yanına alarak şehri terk etti. Yıldız futbolcu, yönetim kurulu ile görüşerek sözleşmesinin feshini talep etti!

Mikel'in eşi Olga Allegra Diyachenko'nun, yıldız futbolcuya rest çektiği, "Trabzon'dan ayrılmazsan bir daha çocukları göremezsin" dediği öğrenildi.

Mikel'in bu ailevi kriz nedeniyle yönetimden yardım istediği ifade ediliyor.

(fANATİK)

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