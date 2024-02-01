Trabzonspor'a, Rafa Mir'den kötü haber geldi!

Kış transfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen ve gözünü Rafa Mir'e çeviren Trabzonspor'a kötü haber geldi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Valencia, Sevilla'da forma giyen Rafa Mir'i kadrosuna kattı.

Haberin detaylarında 26 yaşındaki İspanyol santrforun sezon sonuna kadar kiralık olarak Valencia forması giyeceği ve 7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu söylendi.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 22 resmi maça çıkan Rafa Mir bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.