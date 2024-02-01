İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3592
  • EURO
    33,0954
  • ALTIN
    2011.25
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'a, Rafa Mir'den kötü haber geldi!
Spor

Trabzonspor'a, Rafa Mir'den kötü haber geldi!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Rafa Mir, İspanyol ekibi Valencia'ya transfer oldu.

1 Şubat 2024 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'a, Rafa Mir'den kötü haber geldi!
ABONE OL

Kış transfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen ve gözünü Rafa Mir'e çeviren Trabzonspor'a kötü haber geldi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Valencia, Sevilla'da forma giyen Rafa Mir'i kadrosuna kattı.

Haberin detaylarında 26 yaşındaki İspanyol santrforun sezon sonuna kadar kiralık olarak Valencia forması giyeceği ve 7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu söylendi.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 22 resmi maça çıkan Rafa Mir bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.