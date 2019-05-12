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Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi yolunda şok

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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