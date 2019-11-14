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Trabzonspor'a 'Savunma komutanı' geliyor

Savunmaya lider oyuncu arayan Trabzonspor'a, Corinthians'ta 'Savunma komutanı' olarak anılan 1.92'lik Nascimento Silva önerildi.

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Savunmada 4 stoperi olmasına rağmen bu sezon yalnızca bir maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor, bu sorunu çözmek için arayışlarına başladı.
 
Ara transferde tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Fırtına'ya Brezilya'dan bir isim önerildi; Carlos Gilberto do Nascimento Silva…
 
Corinthians'ın formasını giyen 32 yaşındaki stoper 1.92'lik boyuyla kule olarak anılıyor. Bu nedenle de Corinthians taraftarı ona, "Savunma komutanı' lakabını taktı.
 
BOŞA ÇIKIYOR
 
Sezon başında Hosseini ve Hüseyin'in yanına Campi ve Fernandes'i alan ancak savunmadaki sıkıntıyı çözemeyen bordo- mavililer, Nascimento ismine olumlu bakıyor. İlk etapta menajerler vasıtasıyla yapılacak görüşmelerde Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa futbolcunun kendisi ile de görüşmeler başlayacak. Nascimento Silva'nın sözleşmesi 31 Aralık 2019'da sona eriyor. Bu isim daha önceki yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
 
Kısaca Gil olarak da adlandırılan Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımında 23 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.
 
AVDİJAJ'A 6 HAFTA SÜRE
 
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Donis Avdijaj için kader haftaları başlıyor… UEFA Avrupa Ligi (6) ve Süper Lig'de (7) toplam 13 maçta şans bulan Kosovalı oyuncu beklentileri karşılayamadı. 13 karşılaşmada sadece 2-1 kaybedilen Sivasspor maçında bir gol atıp, 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasında da asist yaptı. İlk yarının bitimine kadar oynanacak 6 maç Avdijaj'ın Trabzonspor'daki kaderini belirleyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ısrarla şans verdiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu kendisini gösteremezse, ocak ayında başka bir kulübe gönderilecek.
 
ANDUSİC YOKLARI OYNUYOR
 
Trabzonspor'un sezon başı kadrosuna kattığı ancak kampta kendisini gösteremediği için 1. Lig ekibi Balıkesir'e kiralanan Nemanja Andusic yokları oynuyor. 23 yaşındaki sol kanat, 12 haftası geride kalan ligde hiçbir maçta kadroya giremedi. Bosna- Hersekli sol kanat, yalnızca Türkiye Kupası'nda görev aldı ve 78 dakika sahada kaldı. Andusic'in bu performansı gelecek adına soru işaretleri oluşturdu.
 
(Sabah)
 

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