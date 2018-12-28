Trabzonspor'a Sehic'i teklif ettiler
Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da kaleye Süper Lig'den sürpriz bir öneri geldi.
Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi genç Uğurcan Çakır'a emanet eden Trabzonspor'da tecrübeli isim arayışları devam ederken, menajerler vasıtasıyla İbrahim Sehic önerisi geldi.
30 yaşındaki Bosna Hersekli eldiveninin, kulübü Erzurumspor'la sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi.
Bordo-mavili yönetimin, Sehic'in Erzurum'la sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı ve mesafeli yaklaştığı öğrenildi.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.