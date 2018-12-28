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Trabzonspor'a Sehic'i teklif ettiler

Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da kaleye Süper Lig'den sürpriz bir öneri geldi.

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Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi genç Uğurcan Çakır'a emanet eden Trabzonspor'da tecrübeli isim arayışları devam ederken, menajerler vasıtasıyla İbrahim Sehic önerisi geldi.

30 yaşındaki Bosna Hersekli eldiveninin, kulübü Erzurumspor'la sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi.

Bordo-mavili yönetimin, Sehic'in Erzurum'la sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı ve mesafeli yaklaştığı öğrenildi.

(Sabah)

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