Trabzonspor'a Sosa ve Toure'den kötü haber

Beşiktaş'la oynan deplasmandan sakat dönen Jose Sosa ve Zargo Toure'den kötü haber geldi. Trabzonspor, remi sitesinden yaptığı açıklamada iki futbolcunun da sahalardan uzak kalacağını açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş’la oynadığımız maçta sakatlanan Kaptanımız Jose Sosa ve Zargo Toure’nin sağlık durumlarıyla ilgili Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven açıklamalarda bulundu.

Güven “Sosa ve Toure’nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa’nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure’nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz” dedi.