Trabzonspor'a taraftardan tam destek

17 Ekim 2021 Pazar 08:31 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 08:31

Süper Lig'de liderlik maçında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak Trabzonspor 'da tribün desteği tam olacak. Özellikle maçın biletine yoğun ilgi gösterildi. Satışa çıkarılan biletlerin sadece 1 saat içinde tükendiği bildirildi.

Medical Park Stadı'nda tribünlerde 20 bin taraftar olması bekleniyor. Aynı zamanda taraftar grupları kritik mücadeleyi hep birlikte izleyecek.

Aynı tribünde oturacak taraftar grupları liderlik maçında takımlarını hep birlikte destekleyecek. Böylece bu sezon iç sahada en yüksek taraftar sayısına da ulaşılmış olunacak.

40 bin kişilik statta pandemi nedeniyle yüzde 50 kuralından dolayı yarı yarıya bilet satışı yapılıyor. Daha önce ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçına tribünde 13 bin 500 taraftar gelmişti.